Белоруссия ограничила ввоз скота из Тюменской области

Белорусская сторона ввела временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота из Тюменской области России и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в связи с зафиксированными случаями заразного узелкового дерматита.

Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

В ведомстве заявили, что случаи заболевания животных в этих регионах были зарегистрированы Международным эпизоотическим бюро.

«В связи с этим с 10 сентября введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса», — цитирует департамент РИА Новости.

Ранее Белоруссия ограничила ввоз свинины из Курской и Амурской областей.