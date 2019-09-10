Белоруссия ограничила ввоз скота из Тюменской области

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Белорусская сторона ввела временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота из Тюменской области России и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в связи с зафиксированными случаями заразного узелкового дерматита.
Белоруссия ограничила ввоз скота из Тюменской области
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

В ведомстве заявили, что случаи заболевания животных в этих регионах были зарегистрированы Международным эпизоотическим бюро.

«В связи с этим с 10 сентября введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса», — цитирует департамент РИА Новости.

Ранее Белоруссия ограничила ввоз свинины из Курской и Амурской областей.

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