В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за местных выборов
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- РИА Новости
«Не думаю, что стоит обращать на это внимание. И не думаю, что так называемые международные партнёры Киева прислушаются к его призыву», — заявил он.
По его словам, Крым — российский и в республике проходят свои выборы — в Госсовет, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы.
Ранее депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT протест МИД Украины.