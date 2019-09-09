В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за местных выборов

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами на полуострове.

«Не думаю, что стоит обращать на это внимание. И не думаю, что так называемые международные партнёры Киева прислушаются к его призыву», — заявил он.

По его словам, Крым — российский и в республике проходят свои выборы — в Госсовет, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы.

Ранее депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT протест МИД Украины.