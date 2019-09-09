В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за местных выборов

Короткая ссылка
Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами на полуострове.
В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за местных выборов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Не думаю, что стоит обращать на это внимание. И не думаю, что так называемые международные партнёры Киева прислушаются к его призыву», — заявил он.

По его словам, Крым — российский и в республике проходят свои выборы — в Госсовет, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы.

Ранее депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT протест МИД Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить