ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися

Центризбирком Абхазии признал состоявшимися выборы президента республики, явка составила 38,41%, сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, явка на 15:00 превысила необходимые по закону 25%.

«Порог явки пройден, общее количество проголосовавших — 38,41%», — сказал глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

Ранее действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба первым из кандидатов проголосовал во втором туре выборов главы государства.

8 сентября в Абхазии начался второй тур выборов президента. В нём участвуют Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.