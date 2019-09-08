ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, явка на 15:00 превысила необходимые по закону 25%.
«Порог явки пройден, общее количество проголосовавших — 38,41%», — сказал глава ЦИК республики Тамаз Гогия.
Ранее действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба первым из кандидатов проголосовал во втором туре выборов главы государства.
8 сентября в Абхазии начался второй тур выборов президента. В нём участвуют Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.