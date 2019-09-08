ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися

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Центризбирком Абхазии признал состоявшимися выборы президента республики, явка составила 38,41%, сообщили в ведомстве.
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, явка на 15:00 превысила необходимые по закону 25%.

«Порог явки пройден, общее количество проголосовавших — 38,41%», — сказал глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

Ранее действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба первым из кандидатов проголосовал во втором туре выборов главы государства.

8 сентября в Абхазии начался второй тур выборов президента. В нём участвуют Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

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