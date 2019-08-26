Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния вышли во второй тур президентских выборов в республике, передаёт ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

«Мы определили двух лидеров — второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния», — сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, предварительные итоги с цифрами будут представлены не раньше 11:00 мск в понедельник, 26 августа.

Согласно местному законодательству, второй тур должен пройти в течение двух недель.

Ранее ЦИК признала выборы состоявшимися.

Штаб Квицинии зафиксировал ряд нарушений при голосовании.