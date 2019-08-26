Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии
- РИА Новости
«Мы определили двух лидеров — второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния», — сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.
По его словам, предварительные итоги с цифрами будут представлены не раньше 11:00 мск в понедельник, 26 августа.
Согласно местному законодательству, второй тур должен пройти в течение двух недель.
Ранее ЦИК признала выборы состоявшимися.
Штаб Квицинии зафиксировал ряд нарушений при голосовании.