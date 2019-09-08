На Украине назвали имена переданных России заключённых

Короткая ссылка
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
На Украине назвали имена переданных России заключённых
  • РИА Новости

По его словам, украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении данных лиц, а делами остальных отпущенных занимались прокуроры гражданских прокуратур.

В частности, среди упомянутых Александр Баранов и Максим Одинцов, ранее служившие в ВСУ. Их обвинили в том, что после присоединения Крыма к России они «незаконно» приняли российское гражданство и поступили на российскую военную службу.

Украинская юстиция квалифицировала это как «дезертирство» и «госизмену», российский лидер Владимир Путин назвал задержание военных вероломством.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить