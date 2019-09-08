На Украине назвали имена переданных России заключённых

Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.

По его словам, украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении данных лиц, а делами остальных отпущенных занимались прокуроры гражданских прокуратур.

В частности, среди упомянутых Александр Баранов и Максим Одинцов, ранее служившие в ВСУ. Их обвинили в том, что после присоединения Крыма к России они «незаконно» приняли российское гражданство и поступили на российскую военную службу.

Украинская юстиция квалифицировала это как «дезертирство» и «госизмену», российский лидер Владимир Путин назвал задержание военных вероломством.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».