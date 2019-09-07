Киселёв рассказал о скором вылете Вышинского из Киева в Москву

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

«Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вышинский заявил, что намерен добиться снятия всех обвинений в соответствии с законом, а не после звонка украинского лидера Владимира Зеленского.

28 августа киевский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

МИД России назвал данное решение первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».