Киселёв рассказал о скором вылете Вышинского из Киева в Москву

Короткая ссылка
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Киселёв рассказал о скором вылете Вышинского из Киева в Москву
  • РИА Новости

«Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вышинский заявил, что намерен добиться снятия всех обвинений в соответствии с законом, а не после звонка украинского лидера Владимира Зеленского.

28 августа киевский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

МИД России назвал данное решение первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить