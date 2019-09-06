В здании Минюста ЛНР произошёл пожар

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В здании Министерства юстиции самопровозглашённой Луганской народной республики произошло возгорание.
В здании Минюста ЛНР произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на МЧС ЛНР.

Уточняется, что в результате происшествия два сотрудника юридического ведомства получили лёгкую степень отравления продуктами горения. 

«По повышенному номеру вызова к месту прибыли силы и средства луганского гарнизона во главе с заместителем министра по реагированию на чрезвычайные ситуации Виталием Дубровским», — указали в МЧС.

Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован, однако огонь успел уничтожить комнату на площади 12 кв. м.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ.

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