В здании Минюста ЛНР произошёл пожар

В здании Министерства юстиции самопровозглашённой Луганской народной республики произошло возгорание.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на МЧС ЛНР.

Уточняется, что в результате происшествия два сотрудника юридического ведомства получили лёгкую степень отравления продуктами горения.

«По повышенному номеру вызова к месту прибыли силы и средства луганского гарнизона во главе с заместителем министра по реагированию на чрезвычайные ситуации Виталием Дубровским», — указали в МЧС.

Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован, однако огонь успел уничтожить комнату на площади 12 кв. м.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ.