Зеленский внёс изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, в персональный состав СНБО введены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО главу СБ Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Отмечается, что президент Украины вывел из состава СНБО экс-главу СБ Украины Василия Грицака, бывшего премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, бывшего генпрокурора Юрия Луценко, бывшего спикера Рады Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко и бывшего главу Минобороны Степана Полторака.

Ранее украинский лидер подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».