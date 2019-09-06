Политолог оценил планы «Нафтогаза» потратить часть кредита от ЕБРР на газ из ЕС

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что компания планирует до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств, полученных от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Европейский союз никогда не выдаёт невыгодные для себя кредиты. Запад понимает, что деньги, выделяемые Украине, никогда не будут отданы украинской властью, поэтому ЕС, как и США, оказывает непосредственное влияние на государственные институты Украины с целью отбить свои вложенные денежные средства», — заявил эксперт.

Он отметил, что внутри европейского рынка нет единой позиции по поводу сотрудничества Украины и России в газовой сфере: например, Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2», а Польше он невыгоден, в её интересах сохранение Украиной статуса государства-транзитёра.

В связи с этим, по словам политолога, нет никаких изменений на международном газовом рынке. Поэтому, как заявляет эксперт, новая украинская власть продолжает невыгодную для Украины политическую линию команды экс-президента Петра Порошенко.

«Украине выгодно покупать российский газ напрямую у Москвы. Все остальные пути абсолютно невыгодны для украинского государства и губительны для экономики Украины. Поэтому говорить о потенциальной выгоде данной сделки не приходится. Украина сейчас, как и при президенте Порошенко, действует вопреки своим национальным интересам», — добавил Мезюхо.

Ранее «Нафтогаз» сообщил о намерении купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств от ЕБРР.