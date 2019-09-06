Глава ЦБ Латвии увидел в брексите вред экономике республики

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Президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс заявил, что выход Великобритании из Евросоюза приведёт к тому, что Риге придётся вносить более крупные взносы в бюджет ЕС, что ухудшит ситуацию в экономике.
Глава ЦБ Латвии увидел в брексите вред экономике республики
  • РИА Новости

По его словам, «народному хозяйству это на пользу не пойдёт».

Он сообщил, что, согласно подсчётам Минфина страны, в 2020 году взносы Латвии в бюджет ЕС из-за брексита могут возрасти на 23 млн евро.

«Латвийское народное хозяйство в известной степени зависит от этих средств. Я уже когда-то говорил, что мы сидим на игле», — приводит его слова Mixnews.lv.

Ранее Еврокомиссия заявила о готовности ЕС изучить возможность переноса даты брексита.

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