Глава ЦБ Латвии увидел в брексите вред экономике республики
- РИА Новости
По его словам, «народному хозяйству это на пользу не пойдёт».
Он сообщил, что, согласно подсчётам Минфина страны, в 2020 году взносы Латвии в бюджет ЕС из-за брексита могут возрасти на 23 млн евро.
«Латвийское народное хозяйство в известной степени зависит от этих средств. Я уже когда-то говорил, что мы сидим на игле», — приводит его слова Mixnews.lv.
Ранее Еврокомиссия заявила о готовности ЕС изучить возможность переноса даты брексита.