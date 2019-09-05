Носков рассказал о ситуации с отменой роуминга с Белоруссией

Глава Минкомсвязи России Константин Носков сообщил, что намерен через неделю провести встречу со своим белорусским коллегой и обсудить вопрос отмены роуминга.

Комментируя ситуацию по этому вопросу, он отметил, что «сближение есть, там положительная динамика, договорённостей окончательных ещё нет».

«С министром буду встречаться через неделю в рамках РСС в Казахстане», — цитирует РИА Новости Носкова.

Он выразил надежду, что в ходе встречи удастся достичь договорённостей и отметил, что «с российской стороны проблем нет».

Ранее министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган по итогам совещания в Полоцке заявил о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России в начале сентября.