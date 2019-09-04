Киев выступил за возвращение российских наблюдателей в Донбасс

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Представители Украины в ходе заседания контактной группы в Минске поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Киев выступил за возвращение российских наблюдателей в Донбасс
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Об этом в своём Facebook сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы. 

По её словам, в последние две недели Киев якобы зафиксировал увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон», — написала Олифер.

Она добавила, что этот двухсторонний украинско-российский механизм «целесообразно возобновить». 

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