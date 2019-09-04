КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

«Признать несоответствующей Конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование» по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделённых особой защитой», — приводит РИА Новости слова председателя КС Грайра Товмасяна.

Статья УПК, предусматривающая основание для применения меры пресечения, признана соответствующей Конституции.

В июне суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в посягательстве на конституционный строй и получении взятки.