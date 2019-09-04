КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна

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Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.
КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна
  • © Vahram BAGHDASARYAN / AFP / PHOTOLURE

«Признать несоответствующей Конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование» по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделённых особой защитой», — приводит РИА Новости слова председателя КС Грайра Товмасяна.

Статья УПК, предусматривающая основание для применения меры пресечения, признана соответствующей Конституции.

В июне суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в посягательстве на конституционный строй и получении взятки. 

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