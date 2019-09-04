Украина объявила в розыск главу крымского избиркома

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Созданная Киевом «прокуратура Автономной Республики Крым» (АРК) объявила в розыск главу Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, которого украинские власти обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны.
Украина объявила в розыск главу крымского избиркома
  • © ark.gp.gov

Как указывается в пресс-релизе ведомства, Малышеву сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Ранее Малышев назвал прокуратуру АРК, продолжающую работать после вхождения полуострова в состав России, фантомом.

По его мнению, её создали для того, чтобы «списывать очередные деньги».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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