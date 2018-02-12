В Крыму ответили на призыв Киева возбудить дела против членов избиркомов полуострова

Возможное возбуждение на Украине уголовных дел в отношении членов избирательных комиссий Крыма никак не отразится на подготовке к выборам президента России на полуострове. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

«Откровенно говоря, обращение в саму несуществующую прокуратуру (Автономной Республики Крым), с моей точки зрения, уже даёт оценку всем этим заявлениям: никакого толка, результата или резона я в этом не вижу. Все члены избирательной комиссии Республики Крым и Севастополя, естественно, выполняют и будут выполнять свои функции, и никоим образом эти заявления не повлияют на качество и результаты работы всех избирательных комиссий», — приводит его слова «Крыминформ».

Малышев подчеркнул, что прокуратура АРК — это «фантом, который фактически создали на Украине для того, чтобы, наверное, списывать очередные деньги».

«Не знаю принципиальной значимости этой прокуратуры, но она ничем и никак не влияет на работу всех органов, в том числе и избирательной комиссии, на территории Республики Крым. Это лузеры, которые пытаются, напоминая о себе, каким-то образом поддерживать свою необходимость для Украины», — добавил он.

Ранее общественная организация «Комитет избирателей Украины» направила в прокуратуру так называемой Автономной Республики Крым, продолжающей работать в Киеве после вхождения полуострова в состав России, требование возбудить уголовное дело против членов избирательных комиссий по статье о госизмене.