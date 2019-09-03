Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не ограничивают работу интернета, так как из-за этого в отношении Минска могут быть введены международные санкции.
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он заявил на открытии конференции по борьбе с терроризмом.

«Я так свободно говорю по вопросу интернета, потому что никто из вас меня не упрекнёт, что мы хоть в чём-то ограничиваем интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Мы пока не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем интернет. Время терпит», — приводит TUT.by слова Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал, как младший сын объяснил ему, что такое даркнет.

«Завтракаем с малышом своим, 15 лет, спрашиваю: «Николай, а что такое даркнет?» Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Если хочешь наркотики, оружие купить — это эта сеть. Я подумал: пацанёнок, который вообще, как мне казалось, далёк от этого, знает лучше, чем я. Наверное, есть о чём подумать», — сказал президент Белоруссии.

В марте 2019 года сообщалось, что Лукашенко утвердил концепцию информационной безопасности Белоруссии.

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