Лукашенко утвердил концепцию информационной безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил концепцию информационной безопасности республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности… «О концепции информационной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что концепция исходит из геополитических интересов Белоруссии, «её места и роли в современном мире».

Ранее Лукашенко заявил, что необходима эффективная деятельность по обеспечению информационной безопасности страны.