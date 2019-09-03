Медведчук предложил уменьшить число депутатов Рады с 450 до 225

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает необходимым уменьшить количество депутатов Верховной рады с 450 до 225, а также избирать их по пропорциональной системе.

«Мы считаем, что сокращать количество депутатов надо, и это наша позиция, которая сложилась в течение многих лет... Мы считаем, что необходимо уменьшать не до 300, а до 225 депутатов. И, действительно, избирать их по пропорциональной системе с открытыми списками», — сообщил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.