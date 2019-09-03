Эксперт оценил заявление о потерях Украины от блокады Крыма

Крымский политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.

«Ясно одно: такая стратегически важная территория, как Крымский полуостров, утраченная для Украины, — это действительно потеря серьёзная. Причём не столько с социально-экономической, сколько с военно-политической точки зрения», — сказал Форманчук.

По его словам, Крым — стратегически важный узел на средиземноморском направлении.

Эксперт добавил, что Россия никогда не пойдёт на то, чтобы отказаться от полуострова.

Ранее директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в беседе с НСН прокомментировал заявление Суслова.