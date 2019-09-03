Эксперт прокомментировал заявление о потерях Украины от блокады Крыма
- РИА Новости
«Логика в том, что он сказал, есть. Там же есть химические предприятия, которые работали, — тоже ведь потери. И курортный сезон — это тоже потери», — сказал Буркинский.
По его словам, просто говорить о том, что вода и электроэнергия — это мало. Как считает эксперт, Украина теряет больше.
Ранее Суслов назвал блокаду ошибочной, так как, по его мнению, она принесла Киеву убытки, а российской стороне — прибыль.
В декабре 2018 года доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте России Владимир Штоль в беседе с Nation News оценил заявление бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.