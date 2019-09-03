Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.

Суслов считает, что блокада Крыма украинской стороной была ошибочной, так как принесла Киеву убытки, а российской стороне — прибыль. 

«Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд — насколько я помню, больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины. Весь этот рынок перешёл Ставрополью, Кубани, частично туркам и так далее», — заявил он.

По его словам, блокада вызвала также проблемы на Запорожской атомной электростанции, поставлявшей энергию в Крым.

Экс-министр уточнил, что на фоне блокады «немцы помогли России построить две электростанции» на полуострове.

Суслов занимал пост министра экономики Украины в 1997—1998 годах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе.

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