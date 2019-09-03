Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Суслов считает, что блокада Крыма украинской стороной была ошибочной, так как принесла Киеву убытки, а российской стороне — прибыль.
«Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд — насколько я помню, больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины. Весь этот рынок перешёл Ставрополью, Кубани, частично туркам и так далее», — заявил он.
По его словам, блокада вызвала также проблемы на Запорожской атомной электростанции, поставлявшей энергию в Крым.
Экс-министр уточнил, что на фоне блокады «немцы помогли России построить две электростанции» на полуострове.
Суслов занимал пост министра экономики Украины в 1997—1998 годах.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе.