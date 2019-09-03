Додон проведёт переговоры с представителями ЕС и НАТО в Брюсселе

Президент Молдавии Игорь Додон проведёт переговоры с руководством Европарламента и Еврокомиссии, а также секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе визита в Брюссель 4 сентября.

«Завтра утром я отправлюсь с визитом в Брюссель, где запланированы встречи с руководством Европарламента и Еврокомиссии», — цитирует его ТАСС.

По словам Додона, в ходе переговоров будут обсуждаться шаги по выполнению соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, а также техническая и финансовая поддержка реформ в стране.

Он также уточнил, что в Брюсселе состоится его встреча со Столтенбергом.

В июле в ЕС объявили о возобновлении финансовой помощи Молдавии и согласовании выделения стране €14,5 млн.

В свою очередь, премьер-министр Молдавии Майя Санду подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.