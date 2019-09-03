СК: к обстрелу миссии ОБСЕ в Донбассе причастен командир бригады ВСУ

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Следственный комитет России заявил о причастности командира бригады Вооружённых сил Украины к обстрелу в Донбассе членов миссии ОБСЕ, а также внештатного фотографа МИА «Россия сегодня».
СК: к обстрелу миссии ОБСЕ в Донбассе причастен командир бригады ВСУ
  • © Следственный комитет РФ

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года», — говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко, поступившем в распоряжение RT.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны (ст. 356 УК России).

1 сентября украинские силовики открыли стрельбу в Коминтернове на территории ДНР, в зону которой попали члены миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк.

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