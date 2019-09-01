ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ и фотографа МИА «Россия сегодня»

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня от самопровозглашённой Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских военных в Коминтернове на юге ДНР.

Об этом заявил представитель ДНР в СЦКК.

«Сегодня в 12:15 под гранатомётный и стрелковый обстрел со стороны вооружённых формирований Украины попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела населённого пункта Коминтерново», — цитирует РИА Новости представителя ДНР.

По его словам, украинские силовики «целенаправленно открыли огонь», несмотря на то что ранее было согласовано перемирие и получены гарантии от представителей Киева в СЦКК.

Внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк заявил, что также находился в зоне обстрела в Коминтернове.

«Да, мы попали под обстрел. Взрыв прозвучал в 20—30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием», — сказал он.

Гаюк заявил, что в связи с этим им пришлось покинуть место обстрела. Он уточнил, что пострадавших нет.

Ранее в ДНР заявили об уничтожении украинских беспилотников в небе над линией соприкосновения.