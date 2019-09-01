В ДНР заявили об уничтожении украинских беспилотников

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над линией соприкосновения.

Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, в республике не исключают, что целью обстрелов была провокация военнослужащих ДНР на ответный огонь, чтобы впоследствии их можно было обвинить в нарушении перемирия.

«БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию республики в нарушение ранее предоставленных гарантий безопасности.