В ДНР заявили об уничтожении украинских беспилотников

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над линией соприкосновения.
В ДНР заявили об уничтожении украинских беспилотников
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, в республике не исключают, что целью обстрелов была провокация военнослужащих ДНР на ответный огонь, чтобы впоследствии их можно было обвинить в нарушении перемирия.

«БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию республики в нарушение ранее предоставленных гарантий безопасности.

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