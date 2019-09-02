Уволен главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
Уволен главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
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«Указанным приказом он исключён из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Ранее избранный генпрокурор Украины заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.

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