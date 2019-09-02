Токаев заявил о намерении бороться с «глухотой» чиновников

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании специального государственного отдела при администрации президента для рассмотрения обращений граждан и борьбы с «глухотой» чиновников.

«В администрации президента создан отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан», — цитирует Токаева его пресс-служба в Twitter.

Казахстанский президент отметил, что гражданам приходится напрямую обращаться к нему из-за «глухоты» и закрытости чиновников в центре и на местах».

В июне Токаев подписал указ о создании Агентства по противодействию коррупции.

В своей предвыборной программе Токаев заявлял о намерении повысить ответственность власти перед народом.