В Казахстане создали агентство по противодействию коррупции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о создании Агентства по противодействию коррупции, которое подчиняется президенту.

«Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан», — приводит ТАСС текст указа.

Отмечается, что агентство по противодействию коррупции является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с коррупцией в стране. Он назвал её болезнью общества.