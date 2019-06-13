В Казахстане создали агентство по противодействию коррупции

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о создании Агентства по противодействию коррупции, которое подчиняется президенту.
В Казахстане создали агентство по противодействию коррупции
  • © РИА Новости

«Преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан», — приводит ТАСС текст указа.

Отмечается, что агентство по противодействию коррупции является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с коррупцией в стране. Он назвал её болезнью общества.

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