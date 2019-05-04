Токаев рассказал о борьбе с коррупцией в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с коррупцией в стране.
Токаев рассказал о борьбе с коррупцией в Казахстане
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«К сожалению, коррупция остается серьёзной болезнью нашего общества... Недавно я принимал руководителя соответствующего ведомства, дал поручения продолжать эту работу. Если по количеству и качеству, если так можно выразиться, наказаний, то Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире», — приводит Tengrinews слова Токаева.

Он отметил, что наказанию за коррупцию в Казахстане «подверглись люди, которые занимали очень высокие должности в системе государственной власти».

«Это и премьер-министр, и целый ряд министров, руководителя ведомств. Вряд ли вы можете назвать страну, где именно такая практика имеет место», — добавил президент.

В январе 2017 года бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был арестован по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

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