Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
- @aleksey.goncharuk
Гончарук обратился к украинским школьникам, заявив, что 1 сентября они пойдут в школу, а сам он «пойдёт на работу в кабинет министров Украины».
На видео он заявил, что в здании правительства много этажей и кабинетов, а также длинные коридоры.
«Коридоры тут такие длинные, что временами можно пользоваться самокатом», — заявил он.
Ранее Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским.