Путин поздравил президента Киргизии с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю Дня независимости.

«Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя странами содержательный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество в самых различных областях, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Бишкеку.