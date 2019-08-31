Путин поздравил президента Киргизии с Днём независимости

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю Дня независимости.
Путин поздравил президента Киргизии с Днём независимости
  • РИА Новости

«Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя странами содержательный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество в самых различных областях, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Бишкеку.

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