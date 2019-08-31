Суд избрал меру пресечения фигурантам дела об обвале дома подо Львовом

Районный суд Львовской области заключил под домашний арест на 60 суток двоих сотрудников коммунального предприятия, задержанных по делу о частичном обрушении жилого дома в городе Дрогобыч, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции по Львовской области.

«Меру пресечения — домашний арест сроком на 60 суток — сегодня суд избрал для сотрудников одного из дрогобычских коммунальных предприятий: 57-летнего мужчины и 60-летней женщины», — говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлёкшая тяжёлые последствия).

Ранее сообщалось, что в результате обрушения части дома в Дрогобыче госпитализированы семь человек, включая пятерых детей.