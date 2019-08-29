Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми

Короткая ссылка
Число погибших при обрушении жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области увеличилось до восьми.
Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми
  • © Reuters

«Под завалами обнаружены тела восьми погибших (из них один ребёнок)», — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на странице ведомства в Facebook. 

Отмечается, что в ходе работ были спасены семь человек, из них пять детей, которые госпитализированы с различными травмами. 

Ранее сообщалось, что результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погибли шесть человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить