Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми

Число погибших при обрушении жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области увеличилось до восьми.

«Под завалами обнаружены тела восьми погибших (из них один ребёнок)», — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что в ходе работ были спасены семь человек, из них пять детей, которые госпитализированы с различными травмами.

Ранее сообщалось, что результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погибли шесть человек.