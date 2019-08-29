Число погибших при взрыве дома подо Львовом выросло до шести человек

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Число погибших при обрушении жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области увеличилось до шести. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на Главное управление Госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

«Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 2:49 изъято из-под завала тело женщины. В 3:20 изъяли тело женщины. В 3:28 нашли тело мальчика», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погиб один человек, ещё семь были госпитализированы. 

Полиция возбудила уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома.

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