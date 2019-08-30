Макрон и Зеленский обсудили G7 и ситуацию в Донбассе

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Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги саммита G7 в Биаррице и ситуацию в Донбассе.
Макрон и Зеленский обсудили G7 и ситуацию в Донбассе
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Зеленский приветствовал позицию участников G7 относительно «невозможности возвращения России» в формат. Также украинский президент выразил обеспокоенность из-за недавнего обсуждения Макроном и его американским коллегой Дональдом Трампом планов пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году.

«Украинский лидер также проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью в Донбассе. В свою очередь, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию Киева по ситуации в Донбассе.

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