Макрон и Зеленский обсудили G7 и ситуацию в Донбассе
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
Зеленский приветствовал позицию участников G7 относительно «невозможности возвращения России» в формат. Также украинский президент выразил обеспокоенность из-за недавнего обсуждения Макроном и его американским коллегой Дональдом Трампом планов пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году.
«Украинский лидер также проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью в Донбассе. В свою очередь, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Ранее новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию Киева по ситуации в Донбассе.