На Украине потребовали переименовать Ан-124 с российскими комплектующими

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Украинское государственное предприятие «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» присвоить разрабатываемому на базе Ан-124 «Руслан» самолёту новое обозначение.
На Украине потребовали переименовать Ан-124 с российскими комплектующими
  • РИА Новости

В сообщении на сайте предприятия говорится, что специалисты «Антонова» не отрицают технической возможности глубокой модернизации Ан-124-100. 

Украинский концерн считает, что подбор и установка нового современного оборудования силами «Ильюшина» приведёт к тому, что лётно-технические характеристики воздушного судна «значительно изменятся по сравнению с базовой моделью».

В ГП «Антонов» добавили, что таким образом появится «новый летательный аппарат».

«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», — указано в сообщении.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного Ан-124 с российскими комплектующими.

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