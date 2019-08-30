На Украине потребовали переименовать Ан-124 с российскими комплектующими
- РИА Новости
В сообщении на сайте предприятия говорится, что специалисты «Антонова» не отрицают технической возможности глубокой модернизации Ан-124-100.
Украинский концерн считает, что подбор и установка нового современного оборудования силами «Ильюшина» приведёт к тому, что лётно-технические характеристики воздушного судна «значительно изменятся по сравнению с базовой моделью».
В ГП «Антонов» добавили, что таким образом появится «новый летательный аппарат».
«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», — указано в сообщении.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного Ан-124 с российскими комплектующими.