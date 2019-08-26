Мантуров рассказал о модернизации Ан-124 в России

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что конструкторское бюро «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Мантуров рассказал о модернизации Ан-124 в России
  • РИА Новости

По его словам, «Ильюшин» по заказу министерства с 2017 года ведёт разработку глубоко модернизированного военно-транспортного самолёта Ан-124-100М. 

Мантуров сообщил, что в том числе модернизируются бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолётные системы.

«Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолёт Ан-124 российским», — заявил он.

По его словам, защита технического проекта по модернизированному самолёту назначена на четвёртый квартал 2019 года. Мантуров уточнил, что работы ведутся в соответствии с планами.

В январе сообщалось, что украинское предприятие «Антонов» намерено возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». 

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