Мантуров рассказал о модернизации Ан-124 в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что конструкторское бюро «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.

По его словам, «Ильюшин» по заказу министерства с 2017 года ведёт разработку глубоко модернизированного военно-транспортного самолёта Ан-124-100М.

Мантуров сообщил, что в том числе модернизируются бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолётные системы.

«Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолёт Ан-124 российским», — заявил он.

По его словам, защита технического проекта по модернизированному самолёту назначена на четвёртый квартал 2019 года. Мантуров уточнил, что работы ведутся в соответствии с планами.

В январе сообщалось, что украинское предприятие «Антонов» намерено возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан».