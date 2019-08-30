Зеленский совершит визит в Польшу

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Украинский президент Владимир Зеленский 31 августа — 1 сентября совершит официальный визит в Польшу по приглашению польского лидера Анджея Дуды. Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
Зеленский совершит визит в Польшу
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«Программой предусмотрены встречи Зеленского с Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что 1 сентября Зеленский будет участвовать в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Кроме того, президент Украины проведёт встречи с лидерами других стран, которые также посетят Польшу.

Ранее в Варшаве заявили, что представители правительств Польши, США и Украины подпишут соглашение о безопасности поставок газа.

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