Волкер поздравил Гончарука и Пристайко c назначением

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер поздравил Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины и Вадима Пристайко с назначением на пост главы украинского МИД.

«Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь украинский кабинет министров! Соединённые Штаты поддерживают вас в деле продвижения реформ и стремления к миру и восстановлению территориальной целостности», — написал Волкер в своём микроблоге в Twitter.

Ранее верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила Вадима Пристайко главой МИД Украины, также парламентарии избрали премьером Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. 

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