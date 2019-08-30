Волкер поздравил Гончарука и Пристайко c назначением

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер поздравил Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины и Вадима Пристайко с назначением на пост главы украинского МИД.

«Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь украинский кабинет министров! Соединённые Штаты поддерживают вас в деле продвижения реформ и стремления к миру и восстановлению территориальной целостности», — написал Волкер в своём микроблоге в Twitter. Ранее верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила Вадима Пристайко главой МИД Украины, также парламентарии избрали премьером Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.