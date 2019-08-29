Политолог оценил внесённый в Раду законопроект об импичменте

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT внесённый на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте президента.

«Почему бы этому закону не пройти? Это было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Такой законопроект поддержала бы и оппозиция», — заявил эксперт.

При этом он считает, что в случае, если законопроект будет принят, он несущественно повлияет на политическую систему Украину.

«И в нынешнем законодательстве есть процедура отставки президента, но она очень непростая», — добавил Дудчак.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Рады законопроект об импичменте. Он определён главой государства как неотложный.