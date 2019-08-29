Политолог оценил внесённый в Раду законопроект об импичменте

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Кирилл Горшенин
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT внесённый на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте президента.
Политолог оценил внесённый в Раду законопроект об импичменте
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«Почему бы этому закону не пройти? Это было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Такой законопроект поддержала бы и оппозиция», — заявил эксперт.

При этом он считает, что в случае, если законопроект будет принят, он несущественно повлияет на политическую систему Украину.

«И в нынешнем законодательстве есть процедура отставки президента, но она очень непростая», — добавил Дудчак.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Рады законопроект об импичменте. Он определён главой государства как неотложный.

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