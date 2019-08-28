В ЦИК завершили регистрацию депутатов Рады

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила регистрацию депутатов Верховной рады.
В ЦИК завершили регистрацию депутатов Рады
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости».

«ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины», — указывается в сообщении пресс-службы комиссии.

В итоге ЦИК зарегистрировала всех 424 депутатов, признанных избранными — как по партийным спискам, так и по округам.

Ранее ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

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