В ЦИК завершили регистрацию депутатов Рады
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости».
«ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов Украины», — указывается в сообщении пресс-службы комиссии.
В итоге ЦИК зарегистрировала всех 424 депутатов, признанных избранными — как по партийным спискам, так и по округам.
Ранее ЦИК назвала имя последнего победителя на выборах в Раду.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.