ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что окончательные результаты выборов в Верховную раду будут подведены до 5 августа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы ожидаем, что рассмотрение апелляционных жалоб завершится в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается 5 августа. Именно до 5 августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы», — сказала она.

Слипачук добавила, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, поэтому она надеется, что ЦИК подведёт окончательные результаты внеочередных выборов раньше 5 августа.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов с выборов в Раду.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.