Фото президента Казахстана незаконно использовали в рекламе казино

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Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что фотографию казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева незаконно использовали для рекламы онлайн-казино.
Фото президента Казахстана незаконно использовали в рекламе казино
  • © Владислав Воднев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tengrinews.

«Ко мне поступают обращения от СМИ по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — сказал он.

По его словам, подобного рода вещи не только вводят в заблуждение пользователей соцсетей, но и наносят серьёзный репутационный ущерб.

Как отметил Уали, правоохранительные органы намерены установить связанных с данной публикацией рекламодателей, после чего они «решат вопрос об их ответственности».

Вместе с этим пресс-секретарь главы Казахстана призвал соцсети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не допускать незаконного использования чьих-либо снимков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино. 

В июле портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.

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