Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда

Короткая ссылка
Суд в Киеве постановил освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского безотлагательно.
Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
  • © РИА Новости

Ранее суд в Киеве отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста подала апелляцию на это решение

В ходе заседания в среду, 28 августа, представители стороны обвинения заявили, что не возражают против удовлетворения жалобы и изменения меры пресечения с ареста на освобождение под личное поручительство.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить