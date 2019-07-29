Защита обжаловала продление ареста Вышинскому

Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил о подаче апелляции на решение о продлении ареста журналисту. Об этом информирует РИА Новости.

Reuters

«Апелляция подана», — заявил адвокат. Он добавил, что жалоба была подана в Киевский апелляционный суд. Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир призвал Киев освободить Вышинского. 19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Украинские власти подозревают его в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.