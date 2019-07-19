В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в очередной раз призвал украинские власти освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которому суд в Киеве продлил арест до 19 сентября.
В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского
  • Reuters

«Ужасно, что сегодня предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского на Украине продлили на два месяца. Я повторяю свой призыв к властям освободить его», — написал он в Twitter.

Ранее Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Представители защиты журналиста впоследствии заявили о намерении обжаловать решение судебной инстанции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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