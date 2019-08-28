Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева

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Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в апелляционный суд Киева, где состоится рассмотрение жалобы защиты на продление его ареста.
Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева
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«Да, доставка есть», —  цитирует РИА Новости адвоката Андрея Доманского.

По его словам, обстановка у суда спокойная.

20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей. 

Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина до 19 сентября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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