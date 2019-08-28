Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева
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«Да, доставка есть», — цитирует РИА Новости адвоката Андрея Доманского.
По его словам, обстановка у суда спокойная.
20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина до 19 сентября.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.