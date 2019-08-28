Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в апелляционный суд Киева, где состоится рассмотрение жалобы защиты на продление его ареста.

«Да, доставка есть», — цитирует РИА Новости адвоката Андрея Доманского.

По его словам, обстановка у суда спокойная.

20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.

Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина до 19 сентября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.