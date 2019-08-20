Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
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«Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается», — заявил Доманский.
13 августа суд в Киеве уже переносил рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.
Ранее Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина до 19 сентября.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.