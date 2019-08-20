Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому

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RT
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский. По его словам, дата следующего заседания неизвестна, о ней суд сообщит отдельно.
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
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«Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается», — заявил Доманский.

13 августа суд в Киеве уже переносил рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.

Ранее Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина до 19 сентября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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