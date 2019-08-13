Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции на арест Вышинского

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Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста.
Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции на арест Вышинского
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Как пишет «Громадське», следующее заседание состоится 20 августа.

Ранее Вышинский был доставлен на заседание апелляционного суда

19 июля Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Защита журналиста подала апелляцию на это решение

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