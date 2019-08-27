В ДНР заявили об обстреле со стороны Украины юга республики

Представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР сообщил, что украинские силовики обстреляли из миномётов и крупнокалиберных пулемётов юг ДНР и окраины Горловки.

«Из 36-й бригады (Вооружённых сил Украины)... открыли огонь из 120- и 82-миллиметровых миномётов по населённым пунктам Ленинское и Коминтерново, выпустив восемь мин», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

По его словам, украинские силовики также обстреляли населённый пункт Зайцево на окраине Горловки из крупнокалиберных пулемётов, из-за обстрела загорелся дом.

Ранее в ДНР обвинили Киев в фальсификации обстрелов со стороны ополчения.