В ДНР заявили об обстреле со стороны Украины юга республики

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР сообщил, что украинские силовики обстреляли из миномётов и крупнокалиберных пулемётов юг ДНР и окраины Горловки.
В ДНР заявили об обстреле со стороны Украины юга республики
  • РИА Новости

«Из 36-й бригады (Вооружённых сил Украины)... открыли огонь из 120- и 82-миллиметровых миномётов по населённым пунктам Ленинское и Коминтерново, выпустив восемь мин», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

По его словам, украинские силовики также обстреляли населённый пункт Зайцево на окраине Горловки из крупнокалиберных пулемётов, из-за обстрела загорелся дом. 

Ранее в ДНР обвинили Киев в фальсификации обстрелов со стороны ополчения.

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